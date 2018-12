FORMELLO - Lazio, Badelj in regia: Luis provato con Immobile

FORMELLO - Carte mischiate. Inzaghi tiene tutti sulla corda nascondendo la Lazio anti-Samp. Marusic è l’unico assente certo: il montenegrino è fermo per una piccola lesione al bicipite femorale. Al suo posto ballottaggio aperto tra Patric e Caceres, con il primo favorito per chiudere a destra la linea del centrocampo a cinque. Lulic sicuro della maglia sulla fascia opposta, in mezzo Parolo e Milinkovic ai lati di Badelj. Leiva ha svolto le prove tattiche in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina. Non è ancora al meglio. Stavolta il recupero non verrà forzato.

CON CIRO. Il dubbio maggiore di formazione, come sempre, è per il posto al fianco di Immobile, unico certo della titolarità in attacco. Corsa a tre con Caicedo, Correa e Luis Alberto, oggi provato alle spalle di Ciro. Lo spagnolo, avendo svolto regolarmente l’intera settimana di allenamenti, è in leggerissimo vantaggio. Dietro probabile linea a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Strakosha tra i pali. Dovrebbe essere questo l’undici scelto da Inzaghi per ritrovare una vittoria che manca ormai da un mese.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Caceres, Durmisi, Lukaku, Cataldi, Leiva, Berisha, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.