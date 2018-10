FORMELLO - Lazio, Badelj risponde presente: ma restano a riposo Immobile e Berisha...

FORMELLO - In gruppo per l’intero allenamento. Notizia positiva per la Lazio: Badelj risponde presente per la seduta dell’antivigilia. Coi compagni dall’inizio alla fine dopo la sgambata part-time di ieri, quando si era staccato dal resto della rosa per evitare problemi muscolare durante le esercitazioni sui cross e i tiri in porta. Oggi un passo in avanti importante per la presenza di lunedì sera. Il croato dovrebbe prendere il posto di Leiva, uscito ko dalla trasferta di Marsiglia. L’ex Liverpool verrà valutato tra oggi e domani, la speranza è che possa aver evitato uno stiramento all’adduttore. Comunque sia è fuori con l’Inter. Inzaghi deve decidere chi schierare al suo posto: Badelj è il sostituto naturale (se darà garanzie fisiche anche domani pomeriggio nella rifinitura), Parolo è l’alternativa con l’impiego da mezzala di Berisha (in corsa anche Murgia e Cataldi) oppure di Caceres sulla fascia (con Lulic spostato nel terzetto centrale).

CAUTELA. Pochi giorni per preparare il monday night, allenamenti ravvicinati. A Formello non si rischia nulla: per questo restano a riposo Immobile e Berisha, leggermente affaticati dal match al Velodrome. Sono rimasti in palestra a scopo precauzionale, non sono in dubbio per lo scontro Champions coi nerazzurri. Il ballottaggio è quello alle spalle di Ciro: Luis Alberto è finito dietro nelle gerarchie, il posto se lo giocano Caicedo e Correa. L'ecuadoriano è in leggero vantaggio. Sulle fasce pronti Marusic e Lulic, in difesa Luiz Felipe favorito su Wallace. Potrebbe tornare tra i convocati Durmisi, out da Francoforte per la lussazione al gomito destro. Oggi ha svolto un lavoro a parte lungo la fascia con il pallone. Passo accelerato, rientro vicino.