FORMELLO - Lazio, continua la preparazione anti-Spal: Lulic non si allena

FORMELLO - La Lazio si mette alle Spal...le un altro allenamento. Ora è rimasta solo la rifinitura di domani pomeriggio per preparare il lunch match: e la speranza è che ci sia anche Lulic, oggi non in campo per la seduta dell'antivigilia. Il bosniaco assente come i due registi infortunati, Leiva e Badelj. Inzaghi continua a provare Cataldi e Murgia davanti alla difesa, ma domenica dovrebbe impiegare il classe '94 dal primo minuto, in mezzo a Parolo e Milinkovic mezzali. Il terzetto di centrocampo visto con l'Inter al momento del cambio forzato di Badelj.

PROVE. Non ci sono altri indisponibili. Lulic non dovrebbe comunque essere in dubbio. Durmisi è rientrato dalla lussazione al gomito destro e oggi si è mosso sulla fascia sinistra di una delle due formazioni (nell'altra Lukaku). Luis Alberto è in gruppo, ma la maglia alle spalle di Immobile la indosserà chi vincerà il ballottaggio tra Caicedo e Correa. Lo spagnolo è destinato alla panchina. Stamattina il "Tucu" è stato schierato in coppia con Ciro. Le scelte definitive arriveranno soltanto domani dopo l'ultima seduta di preparazione. La squadra si allenerà alle 16, poi scatterà il ritiro all'interno del centro sportivo. La Spal è già stata studiata: la profonda analisi-video è andata in scena prima della lunga sgambata odierna.