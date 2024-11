FORMELLO - Lazio, davanti la coppia pesante! Guendo ok, si rivede Romagnoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tavares squalificato, Zaccagni recuperato ma in panchina perché non può essere ancora al meglio dopo il violento attacco gastrointestinale. Tutte le altre sono scelte tecniche di Baroni, che sembra intenzionato a "rischiare" poco. Si punta sull'undici più vicino possibile all'idea attuale di formazione titolare. Noslin, con il capitano tra le riserve, giocherà la terza di fila dall'inizio in campionato dopo le sfide contro Genoa e Como. In attacco si riformerà la coppia Dia-Castellanos, a destra dovrebbe essere nuovamente preferito Isaksen a Tchaouna.

A centrocampo Guendouzi si è rivisto in gruppo per la rifinitura e non verrà risparmiato: insieme a lui Rovella, di rientro dopo il riposo del turno infrasettimanale. Tra le alternative Vecino, Castrovilli e Dele-Bashiru, salvo sorprese troveranno spazio soltanto a gara in corso. In difesa Pellegrini al posto di Tavares, a destra si rivedrà Lazzari, Marusic tirerà il fiato dopo le fatiche del tour de force cominciato a Torino con la Juve. Al centro in vantaggio la coppia formata da Gila e Romagnoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Zaccagni. All.: Baroni.