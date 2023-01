FORMELLO - Lazio, doppia seduta: lavoro tattico, Sarri senza un difensore

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Doppia fatica per risollevarsi dal doppio scivolone. Si parte di mattina con la squadra divisa per reparti, si replicherà nel pomeriggio per l’allenamento tecnico con un gruppo unico. Sarri sfrutta la prima sgambata per lavorare dal punto di vista tattico. Il tecnico coi difensori, il vice Martusciello insieme ai centrocampisti e agli attaccanti. Manca solo Gila, ai box per una forte contusione al piede rimediata prima della trasferta di Lecce. In gruppo Patric (aveva accusato qualche sintomo influenzale) e anche Lazzari, squalificato contro il Sassuolo per il giallo di domenica con l’Empoli (era in diffida). Al posto dell’ex Spal toccherà a Hysaj, testato a destra in una delle due linee a quattro provate in mattinata.