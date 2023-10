FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Luis e Felipe gestiti, Ciro prepara il rientro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta in attesa del ritorno di Immobile. Lavoro a parte per il capitano, che ha ripreso a correre e si appresta a riaggregarsi ai compagni. Dovrebbe succedere nell'allenamento di domani, prima tappa verso la convocazione per la trasferta di Reggio Emilia. Sarà Sarri, poi, a scegliere il titolare tra Ciro e Castellanos.

Qualche dubbio in più su Zaccagni, l'altro acciaccato della sosta: è stato convocato da Spalletti in Nazionale, si è unito in extremis al gruppo degli Azzurri, poi è rimasto a Coverciano saltando la sfida con Malta prima di fare ritorno a Formello, impossibilitato a giocare contro l'Inghilterra a causa del problema alla caviglia riportato con l'Atalanta.

Lavoro di forza - In mattinata sono stati risparmiati Luis Alberto, Felipe Anderson e Cataldi, che ieri aveva accusato una leggera noia muscolare. Nulla di preoccupante, nel pomeriggio si è riunito alla rosa come lo spagnolo e il brasiliano. Vengono gestite le forze, non si corrono rischi e i calciatori vengono frenati al primo fastidio. Ai tre calciatori sono state risparmiate le parti più faticose della sgambata (esentati dal lavoro di forza). Domani ripresa alle 15.30, a breve rientreranno a Roma i tre nazionali (Marusic, Hysaj e Vecino). La speranza di Sarri è che si ripresentino alla base senza controindicazioni fisiche.