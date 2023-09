FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri ne gestisce tre e va avanti con le prove

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta, un altro allenamento domani e poi il weekend di riposo. Sarri lavora con una rosa priva degli 8 nazionali e con tanti giovani aggregati (Renzetti, Bedini, Petta, Marini, Napolitano, Di Tommaso, Saná Fernandes). A Formello non ci sono Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile, Zaccagni, Kamada, Marusic e Hysaj. In più sono rimasti di nuovo a riposo Vecino, Pedro e Pellegrini. I tre sono stati gestiti, dovrebbero tornare in gruppo all’inizio della prossima settimana. Stamattina solo palestra anche per Luis Alberto, poi regolarmente coi compagni nel pomeriggio. Il Mago, così come nelle ultime due sgambate, è stato testato insieme a Guendouzi e Rovella. Stesso reparto per tre giorni di fila, il tecnico biancoceleste prova ad accelerare l’inserimento dei nuovi, ancora indietro per condizione e cognizioni tattiche.