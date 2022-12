FORMELLO - Lazio, doppia seduta sotto la pioggia: il Mago riposa di mattina

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta per il secondo giorno di fila. Lavoro atletico la mattina, prettamente tattico il pomeriggio. La pioggia scrosciante non cambia i programmi di Sarri, intenzionato a spremere la Lazio in questa settimana. Ci saranno due allenamenti, uno di mattina e l’altro di pomeriggio, anche lunedì, martedì e venerdì (domani invece singola mattutina). Vanno ricondizionati i calciatori, a gennaio servirà una ripartenza sprint. In gruppo Immobile, Lazzari e Zaccagni, hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Per Luis Alberto soltanto palestra di mattina, poi si è riunito ai compagni per la seconda sgambata iniziata alle 15. Assente invece Marcos Antonio, il brasiliano anche ieri era rimasto a riposo a causa di un attacco influenzale. Presto si rivedranno a Formello anche Vecino e Milinkovic, entrambi eliminati dal Mondiale durante la fase a gironi. La squadra continuerà ad allenarsi nel centro sportivo biancoceleste fino al prossimo weekend, poi il 12 dicembre inizierà il ritiro di 5 giorni a Belek, in Turchia. Verranno affrontate due amichevoli e si tornerà a Roma il 17 dicembre.