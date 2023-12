FORMELLO - Lazio, due notizie positive per Sarri: ecco chi ha recuperato

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione in corso. Oggi pomeriggio la notizia positiva è stata doppia: sia Romagnoli che Isaksen hanno lavorato in gruppo. Entrambi dovrebbero rientrare quindi tra i convocati per la trasferta di Empoli, ultima partita prima di Natale. Il difensore ha risolto la lesione al polpaccio subita alla fine della scorsa sosta. L’esterno aveva riportato uno stiramento al retto femorale in Coppa Italia contro il Genoa. I due hanno svolto un lavoro atletico insieme ai calciatori che non sono stati impiegati dal primo minuto contro l’Inter, poi hanno partecipato anche alla partitella a campo ridotto che ha chiuso la seduta odierna (saltata dai calciatori più utilizzati nell'ultimo periodo).

Sarri rifletterà sulle scelte di formazione nelle prossime quarantotto ore (ripresa per domani alle 15:30). Dal primo minuto si dovrebbe rivedere Luis Alberto. Davanti il tridente sarà lo stesso visto domenica contro i nerazzurri (Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile). In difesa, squalificato Lazzari, ci sono due maglie per tre giocatori: Pellegrini chiede spazio e potrebbe trovarlo. Al centro del reparto arretrato dipende tutto da Romagnoli se Sarri vorrà rischiarlo. In caso contrario, pronti Patric e Casale.