FORMELLO - Lazio, è tornato Casale. Vecino promette bene

FORMELLO - La visita di Ciro al gruppo, la voglia di vincere la prossima con il Torino anche per il capitano. Immobile a Formello, ha parlato alla squadra, l’ha rassicurata e caricata. Il bomber è l’unico assente di oggi oltre a Pellegrini, fermo da ieri per un fastidio al ginocchio (operato in passato). Un po’ quella che era successo a Vecino la settimana scorsa, al di là della differenza dei passati infortuni. L’uruguaiano oggi ha completato l’intera seduta e si candida alla maglia da titolare in regia vista la squalifica di Cataldi. Ballottaggio aperto con Marcos Antonio, l’altro in regia nella sgambata odierna (Cataldi si è mosso da mezzala). L’altra buona notizia è il rientro in gruppo di Casale, out contro lo Spezia durante il riscaldamento per problemi gastrointestinali. Si è riaggregato nel pomeriggio, proverà a tornare titolare e a “difendersi” da Patric, comunque convincente al Picco. Ok Gila, ieri fermo per dolori al collo.