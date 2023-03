FORMELLO - Lazio, è tornato Immobile! Sarri sorride alla ripresa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il giorno di Ciro. Pronosticato in gruppo e in gruppo ritrovato. Ora Immobile ha cinque giorni per convincere Sarri a schierarlo subito titolare al centro del tridente. La lesione al bicipite femorale sinistro è alle spalle, alla settimana di lavoro differenziato è seguita la seduta di oggi coi compagni. Sgambata completata per il capitano: l'attivazione atletica, i circuiti tecnici e la lunga partitella a campo ridotto. Ha risolto il problema muscolare, è nella fase di ricondizionamento, la presenza per la trasferta di Monza non è in dubbio. Il solo forfait certo sarà Marusic, squalificato per il rosso nel derby. Sulle fasce toccherà a Lazzari e Hysaj. L'albanese, come il montenegrino, fa parte della lista dei 7 nazionali non ancora tornati alla base, gli ultimi a rientrare saranno Vecino e Gila, impegnati oggi nelle amichevoli con Uruguay e Spagna Under 21. Il terzo portiere Adamonis è l'unico altro assente (al suo posto aggiunto il Primavera Magro). Tutti gli altri si sono riaggregati: Provedel e Luis Alberto avevano ricevuto un permesso sabato mattina, Patric già prima del weekend si era riunito alla rosa nonostante i problemi alla schiena. Per domani è previsto un altro allenamento pomeridiano (15.30), poi giovedì doppia, la squadra faticherà di venerdì pomeriggio e il sabato mattina per la rifinitura.