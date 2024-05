FORMELLO - Lazio, Guendouzi è tornato: ora Tudor deve scegliere

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Guendouzi di rientro in gruppo, a disposizione per la trasferta di Milano. Tudor ha ritrovato il francese dopo i due giorni di riposo concessi dalla società per la nascita della figlia. Ora sarà il tecnico a decidere se utilizzarlo dall'inizio a San Siro (nel solito tandem con Kamada) o portarlo in panchina dando spazio a Vecino, autore di due gol nelle ultime due giornate.

Ci sono dubbi in ogni reparto. In difesa si fanno i conti con la squalifica di Romagnoli, per caratteristiche - come successo contro la Salernitana - dovrebbe essere sostituito da Casale al centro della linea a tre. Le altre due maglie a Patric e a uno tra Hysaj e Gila, che ha confermato il ritorno dallo stop muscolare. Era fuori dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juve.

In porta ballottaggio aperto tra Provedel e Mandas, in attacco invece si contendono il posto Immobile e Castellanos, finora i due centravanti si sono divisi il minutaggio in campionato. Da monitorare la situazione relativa a Luis Alberto: il Mago, non convocato con l'Empoli, dovrebbe partire tra le riserve a meno che Tudor non decida di spostare di nuovo sulla fascia sinistra Zaccagni (al momento pronosticatile sulla trequarti con Felipe Anderson). Sulle fasce sono in vantaggio Marusic e Lazzari.