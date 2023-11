FORMELLO - Lazio, il piano anti-Feyenoord: Marusic a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio non ha tempo per rammaricarsi, solo quello per ritrovare le energie e le convinzioni necessarie in Champions. Se non bastasse il ko di Bologna, a livello emotivo può servire anche il ricordo della brutta sconfitta in Olanda con il Feyenoord. Sarri ha fatto scattare le prime prove tattiche, l'unico indisponibile certo è Casale (oggi ha ripreso a correre in modo differenziato), mentre vanno valutate le condizioni di Marusic, rimasto a riposo nel pomeriggio.

Il montenegrino è stato sostituto a inizio ripresa al Dall'Ara per un duro colpo alla caviglia, le riflessioni verranno portate avanti domani durante la rifinitura (ore 15), il terzino potrebbe essere risparmiato in Europa visto l'imminente derby che chiuderà il secondo tour de force stagionale. Non sono pochi i dubbi di formazione. Ballottaggio al centro dell'attacco tra Immobile e Castellanos, a sinistra dovrebbe rivedersi Zaccagni al posto di Pedro, con Felipe Anderson dalla parte opposta.

A centrocampo probabile reparto formato da Kamada, Vecino e Luis Alberto, sarebbe il terzetto visto nei 180 minuti contro Atletico Madrid e Celtic. In difesa dipende dalle condizioni di Marusic: in caso di stop forzato, due maglie per Lazzari, Hysaj e Pellegrini. Al centro, con Casale ai box, scontata la coppia Patric-Romagnoli.