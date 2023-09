FORMELLO - Lazio, il riposo cancellato: Sarri gestisce i titolarissimi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Stamattina per la Lazio l'allenamento del "riposo cancellato", ma in campo ci sono soltanto i calciatori non spremuti nel tour de force iniziato contro la Juventus e che terminerà con la sfida all'Atalanta. Sarri lavora senza Marusic, Patric, Romagnoli, Cataldi, Luis Alberto, Immobile e Zaccagni. Per loro soltanto palestra, oltre alle analisi video svolte con l'intero gruppo. Le prove tattiche scatteranno direttamente domani durante la rifinitura in programma nel pomeriggio. Al termine dell'allenamento ritiro obbligatorio e non facoltativo (come di norma) per trovare la massima concentrazione in vista del turno infrasettimanale con il Torino.

RIFLESSIONI. Rinviate tra 24 ore, quindi, le decisioni sulle possibili rotazioni di formazione. Davanti tornerà Felipe Anderson dall'inizio, stavolta rischia più Zaccagni, considerando ancora intoccabile Immobile. A centrocampo si rivedrà Kamada, con Vecino che insidia il posto in regia di Cataldi e (più indietro) Rovella. Luis Alberto chiamato agli straordinari. Dietro riflessioni sui centrali: Romagnoli non ha mai rifiatato, Patric e Casale si sono divisi il minutaggio al suo fianco. Due maglie per tre difensori. Sulle fasce spera in una nuova chance dall'inizio Pellegrini, titolare contro l'Atletico Madrid, poi condizionato nei giorni successivi dal problema al ginocchio destro.