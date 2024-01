FORMELLO - Lazio, Immobile prepara il ritorno. Zaccagni ancora fermo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Doppia seduta a Formello, le prove tattiche scattano senza Patric e Zaccagni. Scontato il forfait dello spagnolo, in dubbio anche per la sfida di Champions con il Bayern. Il problema alla spalla rimediato contro il Lecce richiede almeno altre due settimane di stop. Fuori sicuramente contro l'Atalanta e anche nella successiva gara di Cagliari. Preoccupano pure le condizioni dell'esterno, squalificato con il Napoli, ma non recuperato dall'infortunio all'alluce. Fa ancora male. Nuove valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni.

In attacco tornerà Immobile, che punta a ritrovare una maglia da titolare al posto di Castellanos. Sugli esterni, salvo sorprese, toccherà di nuovo a Isaksen a desta e Felipe Anderson a sinistra. A centrocampo è squalificato Cataldi, Rovella si riprenderà la regia anche se oggi è rimasto a riposo (era successa la stessa cosa mercoledì scorso, altra giornata caratterizzata dalla doppia sgambata). L'ex Monza è atteso in gruppo per domani.

Guendouzi e Luis Alberto favoriti per completare il terzetto in mediana. In difesa Gila in pole su Casale, anche se Sarri sarà "costretto" nel prossimo periodo a ruotare i centrali per non rischiare altri stop dopo quelli occorso a Patric. Lazzari o Pellegrini insieme a Marusic i due terzini, le possibili decisioni di Sarri cominceranno a delinearsi da domani pomeriggio.