FORMELLO - Lazio, Immobile risponde presente: il punto sul capitano

FORMELLO - Capitano miracoloso. Immobile in gruppo per le prove anti-Fiorentina: ora il compito è non trasformare la generosità in un rischio eccessivo per domenica. Ma oggi pomeriggio, in attesa delle prossime valutazioni (rimarranno quotidiane), si è rivisto Ciro coi compagni a Formello: riscaldamento a parte con Vecino (per lui risentimento muscolare contro il Milan senza nemmeno entrare), poi aggregato per le esercitazioni tattiche, di nuovo differenziato per evitare i pericoli annessi alla partitella di fine seduta. Confermate in campo le sensazioni positive degli ultimi giorni, già confidate da Sarri nella conferenza pre-partita di lunedì. Immobile, salvo sorprese che avrebbero forse il sapore dell’incoscienza, punta alla convocazione con la Fiorentina: al massimo andrà in panchina. Aveva riportato una lesione di primo grado nella trasferta con il Sassuolo. Il tridente, vista anche la prova maiuscola coi rossoneri, sarà di nuovo formato da Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Il bomber potrebbe rivedersi dall’inizio il 2 febbraio a Torino contro la Juventus (Coppa Italia).

CONDIZIONI. La sgambata odierna (torello, attivazione atletica, rapidità, prove e sfida a spazi ridotti) è stata saltata soltanto da Radu. Il romeno si è fermato per un problema muscolare dopo l’allenamento di ieri. Dovrebbe aver riportato uno stiramento. Nessun guaio invece per Patric, che ieri aveva interrotto in anticipo la partitella. Sarri deciderà domani durante la rifinitura la formazione migliore per confermare i progressi mostrati col Milan. Sulle fasce potrebbe rifiatare Marusic, oggi gestito al termine del lavoro tattico (per lui niente partitella): Lazzari tornerà titolare, a sinistra potrebbe essere confermato Hysaj. Non è da escludere un turno di riposo per il montenegrino, insomma. A centrocampo non sembrano esserci dubbi sul terzetto con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto.