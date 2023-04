FORMELLO - Lazio, incredibile Immobile! Fa le prove in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - No, non è possibile! Invece sì: è proprio lui. Scarpini arancioni, braccio e mano fasciati, un evidente cerotto all’altezza dello stinco. Incredibile Immobile, è in campo coi compagni e svolge in gruppo le prove della rifinitura. Il capitano non molla, punta alla convocazione per domani. La troverà, stando alla seduta di oggi. E potrebbe anche non essere soltanto simbolica come avvenuto nei due derby stagionali: di questo passo, sorprendendo ogni giorno di più, non va escluso nemmeno il suo impiego. Magari per uno spezzone, dipenderà pure dal risultato e dall’andamento della sfida con il Torino. Dalla sua resistenza al dolore e dalle sensazioni di domani. L’ipotesi dall’inizio, almeno quella, sembra da escludere. Meglio dire “sembra” con Ciro di mezzo, non si sa veramente mai. Ieri la sgambata differenziata, pareva già un miracolo a quattro giorni dal tremendo incidente stradale in cui ha riportato un trauma distorsivo alla colonna verticale e soprattutto la frattura composta all’XI costola destra.

SQUADRA. Nel pomeriggio di nuovo tutti a bocca aperta: Immobile ha partecipato coi compagni alle esercitazioni tattiche e alla partitella di fine allenamento, senza tirarsi indietro nemmeno nei contrasti (seppur non si siano affondati i colpi, naturalmente). Qualche tiro in porto, un paio di stacchi di testa, anche una sponda di petto. Papà Antonio osservatore speciale a bordo campo. Si va verso un altro recupero record e l'ennesima dimostrazione della sua volontà di ferro. Sarri schiererà comunque il tridente leggero con Felipe Anderson falso nueve, scegliendo Pedro e Zaccagni larghi sulle fasce. Cataldi è squalificato, oggi ha lavorato a parte insieme a Radu e Fares. In regia Vecino è in vantaggio su Marcos Antonio, Milinkovic e Luis Alberto sono gli intoccabili. In difesa è rientrato Casale, l’ex Verona è favorito su Patric per affiancare Romagnoli. Marusic e Hysaj saranno i due terzini, chiuderanno la linea a protezione di Provedel.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Basic, Marcos Antonio, Romero, Immobile, Cancellieri. All.: Sarri.