FORMELLO - Lazio, Inzaghi col dilemma Radu. E intanto sceglie Patric...

FORMELLO - Allarme Radu, rischia il forfait per Milano. Ha riportato un problema muscolare nella seduta dell'antivigilia, durante la rifinitura è entrato in campo coi compagni senza partecipare alle prove anti-Inter. Breve riscaldamento, poi ha testato la gamba sinistra all’imbocco degli spogliatoi. Poco dopo è rientrato nell’area tecnica. Presenza in bilico, si deciderà domani. Ballottaggio aperto con Hoedt, testato alla sinistra di Acerbi nella linea a tre, forse nella speranza di un recupero di Radu. Se il romeno non dovesse farcela dovrebbe essere comunque Acerbi a scalare sul centrosinistra lasciando il posto in mezzo all’olandese. Sul centrodestra controsorpasso di Patric: favorito lui su Musacchio per chiudere il reparto arretrato a protezione di Reina. Strakosha è rientrato dalla Germania, ma non sarà convocato.

SCELTE. Scontate le maglie del centrocampo e dell’attacco. Lazzari e Marusic sugli esterni, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Davanti la coppia Correa-Immobile. Tante armi a disposizione per la panchina: Pereira, Muriqi e Caicedo i cambi offensivi, in mediana Akpa Akpro, Escalante, Cataldi (recuperato dal problema al flessore), Lulic e Fares, più Parolo, utilizzato tra i difensori durante le esercitazioni tattiche.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (Hoedt); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.