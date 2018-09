FORMELLO - Lazio, Inzaghi mischia le carte: ballottaggio Luis Alberto-Correa? Ma attenti a Caicedo...

FORMELLO - Inzaghi mischia le carte e prende tempo prima di decidere la formazione anti-Genoa. Anche se ci sono pochi dubbi su dieci undicesimi della squadra che scenderà in campo dal primo minuto. L’unico vero punto interrogativo riguarda la maglia alle spalle di Immobile, sicuro titolare in attacco. Luis Alberto o Correa? Sì, ma non solo. Perché l’ottima prova di Caicedo contro l’Apollon Limassol (un assist e un rigore guadagnato) potrebbe pure promuovere l’ecuadoriano al fianco di Ciro. Ballottaggio a tre per un solo posto, quindi, con Caicedo in leggerissimo vantaggio sui due compagni dopo le prove tattiche del pomeriggio che l’hanno visto muoversi insieme al bomber biancoceleste. Sarebbe la prima volta in assoluto in coppia dall'inizio.

POSTI CERTI. A centrocampo tornano Marusic e Lulic sulle fasce, con Parolo, Leiva e Milinkovic in mezzo. Strakosha tra i pali, davanti a lui Acerbi con ai lati Wallace (a riposo con l’Apollon) e Caceres, che vincerà il ballottaggio con Bastos. L’angolano partirà dalla panchina. Ai box ci sono ancora Radu e Luiz Felipe. Il romeno ha ripreso a correre già da ieri, ma non verrà rischiato: ritorno possibile per il turno infrasettimanale a Udine o nel derby con la Roma di sabato prossimo. Punta la stracittadina anche il brasiliano, fermo dall’esordio con il Napoli per una lesione al polpaccio sinistro. Oggi ha svolto un lavoro differenziato su un campo secondario (così come Lukaku). Berisha spera di rientrare con l’Udinese.

PROBABILE FORMAZIONI (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Basta, Patric, Murgia, Badelj, Cataldi, Durmisi, Correa, Luis Alberto, Rossi. All. Inzaghi.