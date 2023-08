FORMELLO - Lazio, Kamada e Isaksen subito in gruppo: prima seduta con la squadra

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Subito in gruppo. Kamada si allena a Formello con la squadra, doveva partire per la Germania per ultimare le pratiche burocratiche relative al visto, a sorpresa è rimasto e in questo momento sta svolgendo la primissima seduta con i nuovi compagni. Insieme a lui anche Isaksen, l'ultimo acquisto ufficializzato. Il danese, così come l'ex Eintracht, ha rotto il ghiaccio oggi pomeriggio agli ordini di Sarri.