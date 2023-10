FORMELLO - Lazio, la ripresa dei lavori: Pedro rilancia la sua candidatura

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Lazio di mattina in campo per la seduta di scarico. Ci sono soltanto i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegato nel secondo tempo. Tra questi Pedro, pronto a rilanciare la propria candidatura in vista della trasferta a Bologna di venerdì sera: lo spagnolo ha inciso (e deciso) contro la Fiorentina con il cross che ha portato al rigore, chiede spazio e insidia la maglia di Zaccagni per il match al Dall'Ara.

È uno dei dubbi di formazione. Le prove tattiche a Formello scatteranno domani quando andrà in scena la sgambata dell'antivigilia, la prima con il gruppo intero sul terreno di gioco. Oggi i titolari sono rimasti in palestra. Casale è l'unico ai box, finito ko per una lesione muscolare all'adduttore. Ne avrà per circa un mese, toccherà di nuovo a Patric affiancare Romagnoli.

Le riflessioni accompagneranno Sarri fino alla rifinitura di giovedì mattina (ore 11). Per domani, invece, l'allenamento è stato fissato alle 15. Davanti potrebbe tornare Immobile dal primo minuto al centro del tridente. Ciro sta mettendo allenamenti nelle gambe. Ieri sera ha messo fiducia e nuova linfa nella testa con il penalty determinante nel recupero.