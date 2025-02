FORMELLO - Lazio, la ripresa: Dia ci prova, attesa per Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Seduta di scarico dopo il giorno di riposo concesso da Baroni. La preparazione all’anticipo con il Napoli scatterà domani, la squadra lavorerà di mattina nei prossimi due giorni (ore 11), poi venerdì la rifinitura verrà svolta alle ore 16. Da valutare Dia, non sembra preoccupare come confidato da Baroni nel post-gara, il senegalese contro il Monza ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Sostituzione forzata nel primo tempo. Oggi come ieri non ha effettuato esami strumentali, il suo recupero dipenderà dalle sue sensazioni da qui a sabato. Pedro e Dele-Bashiru sono le opzioni in caso di forfait. Fuori ci sono Hysaj, Patric e Vecino, lo spagnolo e l’uruguaiano sono vicini al rientro, il difensore è l’unico che ha qualche chance di convocazione per il Napoli. Cautela massima per il centrocampista dopo la ricaduta muscolare di dicembre.