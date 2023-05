FORMELLO - Lazio, la ripresa: Pellegrini ok, Felipe senza sosta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa con in tasca i 3 punti di Udine e tre quarti di Champions. Sarri in campo segue i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegati con un minutaggio ridotto. È il caso di Felipe Anderson, uscito all'intervallo, e dei giocatori entrati nel secondo tempo. Discorso a parte Marusic, ritrovato soltanto venerdì dal problema all'inguine. Il montenegrino si è limitato al lavoro in palestra insieme ai titolari, potrebbe ritrovare una maglia dall'inizio domenica contro la Cremonese. La preparazione alla prossima partita comincerà mercoledì, per domani sono state concesse 24 ore libere alla squadra.

SCARICO. Ai box ci sono Cataldi e Marcos Antonio, a breve verranno fatte nuove valutazioni sulle loro condizioni. Vecino, rientrato contro l'Udinese dalla lesione muscolare, potrebbe essere gestito in questi giorni per non rischiare nulla visti i forfait in regia dell'ultimi periodo. Danilo prova a risolvere l'infortunio al polpaccio destro, il brasiliano alla caviglia sinistra. Regolarmente in gruppo Pellegrini, che sabato aveva accusato un calo di pressione durante la rifinitura. Per sicurezza, successivamente, non era stato inserito nella lista dei convocati per la Dacia Arena. Stamattina il terzino ha completato senza problemi la sgambata a Formello.