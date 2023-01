FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri divide la rosa, Gila ancora out

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - In campo con ancora addosso l'amarezza per il pareggio con l'Empoli. La Lazio torna in campo nel giorno del compleanno per la seduta di ripresa: sul terreno di gioco, come di consueto, soltanto i calciatori non impiegati dal primo minuto il giorno prima. Per tutti gli altri scarico in palestra. L'unico in infermeria è Gila, che ha rimediato prima della trasferta di Lecce una brutta contusione al piede. La sgambata odierna scivola via tra il torello, le esercitazioni tecniche, la partitella a campo ridotto e il lavoro atletico di chiusura. Aggregato il baby Primavera Coulibaly, stasera l’appuntamento per la squadra è per la cena nello stesso hotel (zona Monte Mario) che aveva ospitato la festa di Natale. L’umore non sarà proprio lo stesso di quei giorni, purtroppo.