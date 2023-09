FORMELLO - Lazio, la ripresa: titolari in palestra, Pellegrini rassicura

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa immediata: consumata la seduta di scarico, è andata in scena stamattina con in campo soltanto i calciatori non utilizzati ieri o entrati nel secondo tempo. Aggregati Gonzalez e Kamenovic. Per tutti gli altri, compreso Lazzari sganciato prima dell'intervallo per Pellegrini, soltanto lavoro in palestra. Le notizie migliori arrivano proprio dalle condizioni del terzino sinistro, finito ko per una distorsione al ginocchio destro. "Tutto bene", ha scritto il classe 1999 stamattina sui propri social per rassicurare: escluso l'interessamento dei legamenti. Da domani si inizierà a preparare l'anticipo di sabato con il Monza, Sarri potrebbe rilanciare Cataldi in regia, mentre Guendouzi spera nell'esordio da titolare come mezzala destra. In difesa due maglie per Marusic, Lazzari e Hysaj. Il tridente d'attacco è quello che "rischia" meno modifiche, anche se sperano in una chance Pedro e Isaksen sugli esterni.