FORMELLO - Lazio, la seduta: Gila e Vecino ok, Baroni a ranghi ridotti

FORMELLO - Allenamento a ranghi ridotti: senza i nazionali (di nuovo 9 vista l'aggiunta in extremis di Tchaouna con la Francia Under 21), senza gli infortunati Tavares, Dele-Bashiru e Castellanos, più Ibrahimovic che resta a riposo. In campo lavoro atletico, esercitazioni con il pallone e partitella contro la Primavera. In gruppo Gila e Vecino, ieri risparmiati alla ripresa. I casi da tenere sotto controllo sono quelli dei calciatori tornati ai box: Castellanos per una distrazione al polpaccio sinistro (15 giorni), Dele-Bashiru per nuovi problemi alla caviglia infortunata a Venezia, Tavares per l'affaticamento che l'ha costretto al forfait nel riscaldamento di Bologna. Il portoghese è tornato oggi a Formello dal ritiro della Nazionale dopo i controlli svolti in ritiro.

