FORMELLO - Lazio, le sorprese di Baroni: Noslin in pole, ma Castrovilli...

FORMELLO - Out Castellanos e Gigot, come confidato ieri da Baroni. Il tecnico però pensa a diverse mosse a sorpresa per inaugurare la prima settimana con i tre impegni ravvicinati. Occhio alle candidature inaspettate, la prima potrebbe essere quella di Castrovilli a centrocampo al posto di Rovella. Ogni scelta rimane ipotetica, le decisioni definitive verranno prese soltanto a ridosso della gara. Domani, comunque, potrebbe esserci l’esordio dall’inizio dell’ex Fiorentina e non in una posizione più avanzata. Possibile tandem in mediana con Guendouzi.

La trequarti sembra viaggiare verso la conferma: Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Dia a scortare la punta, che in questo caso - visto il forfait del Taty - dovrebbe essere Noslin. L’olandese è in vantaggio su Pedro. I punti interrogativi riguardano ogni reparto, anche la difesa: stavolta le rotazioni potrebbero coinvolgere Romagnoli con al centro, quindi, favorita la coppia Patric-Gila. Sulle fasce Lazzari e Tavares più di Marusic e Pellegrini, pronti almeno per l’impiego in corsa.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.