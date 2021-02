FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo. Differenziato per Akpa Akpro

Un'altra seduta alle spalle in vista della sfida con l'Inter, la Lazio si proietta al big match di domenica sera a San Siro. Riscaldamento con corsetta blanda, poi torello con la squadra divisa in due gruppi, alcuni esercizi con gli elastici, infine una partitella a tre squadre vinta dai gialli con tanto di foto sfottò finale. Cataldi conferma i progressi e insieme a Radu svolge dei circuiti di forza. Il centrocampista procede spedito verso il recupero, dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati in tempo per la sfida ai nerazzurri. Akpa-Akpro, assente nella giornata di ieri, svolge invece un differenziato. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. La notizia più positiva, oltre al recupero di Cataldi, riguarda Luis Alberto. Il fantasista spagnolo si allena per tutta la seduta con i compagni dopo il riposo di ieri. Nessun problema fisico per lui, che sarà sicuramente in campo dal primo minuto a San Siro. Aggregati al gruppo anche i giovani portieri Gabriel Pereira e Furlanetto, oltre al difensore Adeagbo. Gli assenti sono invece i lungodegenti Strakosha (problema al ginocchio) e Luiz Felipe (operatosi alla caviglia), oltre ad Acerbi, ancora a riposo per gestire le forze fisiche.

