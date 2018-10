FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo. E Cataldi si candida...

FORMELLO - Tutti in gruppo tranne i due registi. Leiva e Badelj sono gli unici assenti della prima seduta anti-Spal. Entrambi ko per problemi muscolari: almeno un mese di stop per il brasiliano (lesione tra primo e secondo grado all’adduttore), da valutare l’entità dell’infortunio del croato, che dovrebbe aver riportato uno stiramento. Inzaghi deve riflettere su chi impiegare domenica davanti alla difesa. Cataldi e Murgia si candidano per la maglia (stamattina si sono alternati in quella posizione), ma le soluzioni possono prevedere anche l’impiego di Parolo leggermente arretrato con l’inserimento di Berisha o Lulic mezzala.

LUIS ALBERTO. Davanti, salvo sorprese, il ballottaggio resterà tra Correa e Caicedo (oggi di nuovo in coppia con Immobile). Luis Alberto ancora staccato nelle gerarchie nonostante sia tornato ad allenarsi con i compagni dopo il giorno supplementare di riposo per l’elettroterapia svolta appena dopo la partita con l’Inter. Recuperato dalla lussazione al gomito destro Durmisi, che ormai svolge senza problemi anche le partitelle a campo ridotto. Dovrebbe rientrare tra i convocati per la Spal.