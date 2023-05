FORMELLO - Lazio, Marcos Antonio in gruppo. Marusic e Vecino ok

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di DANIELE MASCOLO

FORMELLO - Marcos Antonio in gruppo, il brasiliano si rivede in campo coi compagni e salta soltanto la partitella conclusiva. Ci sono altri due allenamenti per rispondere presente e tornare tra i convocati con la Cremonese. Era rimasto fuori dalla trasferta di Udine per il problema alla caviglia sinistra rimediato con il Milan. Ha stretto i denti con il Lecce, poi si è fermato una volta recuperato Vecino in quella posizione. Ancora ai box, invece, Cataldi: la Champions già matematica spinge alla prudenza. Non verranno affrettati i tempi per non rischiare una ricaduta muscolare. Ok Marusic, nelle ultime settimane condizionato da un fastidio all'inguine. Domenica Sarri potrebbe comunque concedere una chance a uno tra Lazzari (per lui sarebbe la terza di fila dall'inizio) e Pellegrini, out alla Dacia Arena dopo aver accusato un calo di pressione alla vigilia.