FORMELLO - Lazio, Muriqi in gruppo. Milinkovic si gestisce

FORMELLO - Riecco Muriqi, carta in più per l’attacco di Inzaghi. Il kosovato si allena in gruppo, ha smaltito definitivamente lo stiramento rimediato in Champions nella gara di ritorno con lo Zenit. Gli furono fatali gli ultimi 10 minuti di gioco. L'ex Fenerbahce, dopo una settimana di lavoro differenziato, si è riunito ai compagni, tornerà finalmente nella lista dei convocati se non arriveranno controindicazioni fisiche nei prossimi giorni. Domenica il Napoli, poi il Milan per chiudere nel modo migliore possibile il 2020. Alle 15 scatta il primo vero allenamento in vista del prossimo match di campionato. Gli assenti sono gli stessi: Acerbi, Leiva e Fares. Per il “leone” della difesa è una corsa contro il tempo, ha riportato un problema muscolare contro il Verona. Rientro complicatissimo per la sfida coi partenopei, qualche chance in più per il match a San Siro coi rossoneri, ma anche in quel caso ci vorrebbe uno sforzo da parte sua. La speranza è dettata dalle sue grandi capacità di recupero. Non verranno comunque corsi rischi eccessivi, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Per Leiva e Fares stop più lungo, entrambi hanno riportato uno stiramento, l’algerino al polpaccio e per questo rimarrà ai box per circa un mese.

SEDUTA. La sgambata odierna viene preceduta dal discorso di Inzaghi alla rosa disposta in cerchio in mezzo al campo. Poi riscaldamento, torello e sfida finale a spazi ridotti. Milinkovic, aggregato inizialmente, ha saltato la partitella con cui si è chiuso l’allenamento. Anche lui non è al meglio, ha stretto i denti nell’ultimo periodo. Ok Luis Alberto, tornato col Benevento dopo aver superato un affaticamento all’adduttore. La ripresa è fissata per domani mattina, la squadra alle 8.30 effettuerà un altro giro di tamponi.