FORMELLO - Lazio, ora il Verona: prima seduta per Pellegrini

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La notte trascorsa a Torino, il rientro in tarda mattinata, la seduta nel primo pomeriggio a Formello. Dieci calciatori di movimento più Provedel e Adamonis: gruppo ristretto in campo, i titolari di ieri svolgono esclusivamente il lavoro di scarico in palestra. È comunque un allenamento significativo, il primo con Pellegrini in gruppo. Sgambata completata dall'ex Eintracht: il riscaldamento, la breve fase tattica, poi la partitella a spazi ridotti. Proverà a farsi spazio da qui a giugno, non sarà facile visto il momento positivo di Marusic e la crescita di Hysaj nell'ultimo periodo. Sarri farà scattare le prove anti-Verona da domani: rilancerà in porta Provedel, in difesa Casale e a centrocampo Milinkovic, con la Juve il Sergente è entrato soltanto a mezz'ora dalla fine. Immobile, dopo il cambio concordato in Coppa Italia, proverà ad allungare il proprio minutaggio al Bentegodi. Ai box c'è il solo Radu, fermo per una lesione muscolare tra primo e secondo grado.