FORMELLO - Lazio, Patric c’è: torna Rovella, Vecino in dubbio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Patric in gruppo, recuperato dall’attacco influenzale che l’ha bloccato per la trasferta di Champions. Lo spagnolo dovrebbe fare coppia con Casale, alla terza di fila dal rientro dall’infortunio. Romagnoli non ha ancora recuperato, stamattina ha svolto un allenamento differenziato, dovrebbe tornare la settimana prossima con l’Empoli. A destra si rivedrà Lazzari, a sinistra Marusic in vantaggio su Hysaj nonostante l’errore commesso a Madrid.

A centrocampo tornerà Rovella dalla squalifica europea, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Vecino oggi non si è allenato, rischia il forfait per problemi intestinali. In campo non si è visto nemmeno Pellegrini. In attacco out Isaksen, sulle fasce sono in vantaggio Felipe Anderson e Zaccagni sulla candidatura di Pedro. Al centro ballottaggio tra Immobile e Castellanos, Sarri dovrebbe affidarsi al capitano contro la capolista.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.