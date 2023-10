FORMELLO - Lazio, Patric si scalda, a centrocampo occhio a...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Foto ufficiale di squadra alle 14, poi lo scatto necessario diventa quello in campo durante la seduta dell'antivigilia. Sarri ha tutti a disposizione tranne Casale, finito ai box per una lesione muscolare all'adduttore. Rimarrà ai box per circa un mese, toccherà a Patric a maggior ragione affiancare Romagnoli contro la Fiorentina e nel prossimo periodo. Lo spagnolo a Reggio Emilia aveva dato buone sensazioni, a sorpresa poi era stato escluso dalla formazione anti-Feyenoord.

Le prove tattiche del pomeriggio tengono tutti sulla corda, compreso Luis Alberto: Kamada è stato testato sul centrosinistra, lo spagnolo chiaramente resta in vantaggio, ma il giapponese scalpita per trovare posto nell'undici iniziale. Potrebbe essere impiegato dalla parte opposta, dove però c'è la concorrenza di Vecino e soprattutto di Guendouzi, titolare del ruolo nelle ultime giornate di campionato. Ragionamenti allargati, in regia stavolta potrebbe toccare a Cataldi, poco considerato nel periodo recente. Rovella ne ha giocate due di fila, potrebbe essere confermato per la terza volta consecutiva oppure rifiatare con l'impiego del classe 1994, entrato bene nella ripresa col Sassuolo e in Olanda.

Davanti Castellanos in vantaggio su Immobile: l'argentino sta meglio, dovrebbe toccare a lui al centro del tridente, con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti sulle candidature di Pedro e Isaksen. Staffette programmate nel reparto offensivo. In difesa la coppia centrale è scontata (Romagnoli ha saltato la partitella odierna solo per precauzione), sulla fasce probabile ritorno di Lazzari con Marusic a sinistra. Niente di scontato, Hysaj e Pellegrini inseguono e aumentano i dubbi a 48 ore dalla sfida coi viola. Nel pomeriggio, a bordo campo, presenti i rappresentati Uefa per i test antidoping.