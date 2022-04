FORMELLO - Lazio, Pedro ancora ai box: il punto sullo spagnolo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un unico assente ed è di nuovo Pedro. Lo spagnolo è ancora alle prese con i problemi muscolari al polpaccio destro, non si è ancora rivisto in gruppo dopo i giorni di lavoro differenziato svolto la settimana scorsa. Rischia un altro forfait, l'attaccante: il fastidio riguarda la vecchia cicatrice dell'infortunio rimediato a Salerno. Sarri non ha dubbi, quindi, sul tridente da schierare contro lo Spezia: Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Pedro, dopo il derby di ritorno, ha saltato per squalifica il Sassuolo e poi le due partite contro Torino e Milan. In mezzo soltanto 18 minuti contro il Genoa. Il suo recupero servirebbe per consentire una maggiore rotazione nel reparto offensivo, dall'inizio o gara in corso.

SITUAZIONE. Si vedrà nei prossimi giorni se riuscirà almeno a recuperare per entrare nella lista dei convocati. La sua presenza, al momento, è in fortissimo dubbio. Tutti gli altri sono a disposizione: a differenza delle sedute pre-Milan, stavolta, Sarri può lavorare con l'intera squadra, senza dover fare i conti con la febbre o gli acciacchi fisici. La ripresa è fissata per domani pomeriggio (15.30), poi venerdì mattina (alle ore 11) andrà in scena la rifinitura con le prove tattiche definitive.