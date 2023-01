FORMELLO - Lazio, prove tattiche per Sarri: out Gila e Bertini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Analisi video e prove tattiche, contro il Sassuolo non si può sbagliare. Sarri lavora con il gruppo al completo, l’unico ai box è Gila, fermo da inizio anno a causa di una brutta contusione al piede (escluse fratture, verrà rivalutato per la sfida di Coppa Italia con il Bologna). Out anche il giovane Bertini. Il tecnico deve però rinunciare a Lazzari, squalificato per il giallo rimediato con l’Empoli: al suo posto in questi giorni è stato testato soltanto Hysaj, in pole quindi per la sostituzione dell’ex Spal con Marusic confermato dalla parte opposta. Al centro Romagnoli sicuro della maglia, al suo fianco si giocano il posto Casale e Patric. Lo spagnolo non gioca dallo scorso 3 novembre (Feyenoord-Lazio), dovrebbe essere rilanciato giovedì prossimo. Casale, mercoledì pomeriggio alle prese con leggeri sintomi influenzali, si è riunito al gruppo già nella giornata di ieri. Rimane in leggero vantaggio per la trasferta di Reggio Emilia. Quella in difesa dovrebbe rimanere l’unica modifica rispetto all’ultima gara. Luis Alberto si è allenato bene anche questa settimana e prova a confermare il posto dalla rincorsa di Vecino, apparso appannato nei due match del 2023. Il Mago insieme a Milinkovic e Cataldi, è il terzetto favorito in mediana. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile, sono i due che hanno garantito i gol. Aggregato in prima squadra per la seduta di oggi anche il giovane classe 2004 Andrea Cannavaro, figlio di Fabio e difensore proprio come il padre.