FORMELLO - Lazio, qualche acciacco: Vecino differenziato, si ferma un difensore

FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, tre allenamenti per preparare la partita con la Fiorentina e confermare il momento positivo. Sarri con i viola dovrà rinunciare nuovamente a Immobile, non verrà toccato il tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Ci mancherebbe altro. Lo spagnolo, colpito duro in occasione del rigore del 3-0 con il Milan, ha svolto regolarmente l’intera seduta. Ciro invece ha ripreso a correre a parte in modo blando e spera in una convocazione contro la Juventus in Coppa Italia: gli accertamenti di ieri mattina hanno evidenziato dei miglioramenti del quadro clinico. Nessun problema per Marusic, uscito un po’ affaticato dalla gara con i rossoneri. Il montenegrino ha lavorato in gruppo senza controindicazioni.

ACCIACCHI. A Sarri spetta la scelta tecnica (e tattica) dei terzini: rimarrà fuori uno tra Lazzari, Marusic e Hysaj. Il ballottaggio è tra gli ultimi due, l’ex Spal ritroverà la maglia da titolare dopo la panchina di martedì sera. A centrocampo verrà riproposto il terzetto in formissima con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Vecino ha accusato un risentimento muscolare mentre si riscaldava all’Olimpico e oggi ha effettuato una sgambata differenziata. Da valutare Patric: il difensore si è fermato durante la partitella conclusiva a Formello, per lui probabile problema al flessore della gamba sinistra. In campo, nel pomeriggio, non si è visto nemmeno Provedel.