FORMELLO - Lazio, riprendono le sedute: Ciro già corre, Sarri a ranghi ridotti

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, è scattata la lunga sosta e il programma di lavoro studiato da Sarri per presentarsi al meglio alla ripartenza di gennaio. Sedute nel centro sportivo da oggi pomeriggio fino a sabato mattina, poi 11 giorni di stop e nuovo raduno fissato per il 30 novembre. Il piano di dicembre è ancora in via di definizione: saltata l’Argentina, anche la Turchia è un’opzione in calo, rimane la Spagna oppure la permanenza al Training Center, forse la soluzione più gradita al tecnico biancoceleste. Che oggi, dopo le 48 ore di riposo concesse alla rosa, ha guidato in campo un gruppo ridotto all’osso dagli infortuni e dalle convocazioni delle nazionali. Al Mondiale andranno soltanto Vecino e Milinkovic, ma le amichevoli di questi giorni coinvolgono anche altri 6 calciatori: sono Hysaj, Cancellieri, Provedel, Gila, Marusic e Adamonis.

CIRO. Per rimpolpare la squadra aggregati il portiere Renzetti (Under 17) e il terzino Floriani Mussolini (Primavera). Ai box ci sono Immobile, Lazzari e Zaccagni. Ciro è l’unico ad aver svolto il differenziato in campo: corsetta ed esercitazioni con il pallone calzando gli scarpini. Aveva riportato un versamento alla coscia prima della sfida con la Juve. Un fastidio all'altra coscia, non a quella lesionata contro l'Udinese. Gli altri due sono fermi per problemi al polpaccio. Oggi a sorpresa si è rivisto Fares: l’algerino finora aveva svolto le sgambate con la Primavera di Sanderra, stava recuperando dalla lesione al crociato. È fuori dal progetto, in questi mesi potrebbe rimanere con la prima squadra.