FORMELLO - Lazio, Romagnoli e Casale fermi. E a centrocampo ne manca un altro...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Casale fermo (adduttore destro), anche Romagnoli resta a riposo. Sarri svolge quindi le prove tattiche anti-Salernitana sfruttando il baby Ruggeri e il "fuori progetto" Kamenovic per completare le due formazioni testate. Non preoccupano particolarmente le condizioni dell'ex Milan, che ieri ha interrotto in anticipo la seduta: la rifinitura di domani mattina chiarirà presenti e indisponibili, recuperi e forfait. Ai timori, oggi, si è intanto aggiunta l'assenza di Rovella. Il centrocampista nel pomeriggio non si è visto in campo coi compagni.

Da ieri, almeno quello, si è riaggregato Zaccagni, fuori da Lazio-Feyenoord per una distrazione al collaterale del ginocchio destro. Verrà convocato per la trasferta all'Arechi, ma a sinistra Sarri si affiderà a uno tra Pedro e Isaksen (lo spagnolo è in vantaggio). Felipe Anderson e Immobile completeranno il tridente. A centrocampo si fanno i conti con la squalifica di Luis Alberto, il cui posto verrà preso da Kamada, regolarmente in gruppo da ieri nonostante i fastidi alla schiena accusati con la Nazionale.

In regia dipende da Rovella, Cataldi si tiene pronto come successo nel derby pre-sosta. Vecino ha lavorato a parte, si è riunito solo per le esercitazioni tattiche (aveva rimediato contro la Roma una lieve lesione al gluteo). Dovrebbe rientrare direttamente per la sfida con il Cagliari (in Champions è squalificato). La difesa si aspetta il recupero di Romagnoli: c'è ottimismo, dovesse farcela farà coppia con Patric. Sulle fasce favoriti Lazzari e Marusic su Hysaj e Pellegrini.