FORMELLO - Lazio, Sarri ha scelto in difesa. Dubbio a centrocampo, Immobile...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

FORMELLO - Un solo giorno per preparare la sfida con la Roma, Sarri lo sfrutta con due allenamenti tattici. Il tecnico deve rinunciare a Immobile, mai in gruppo né la mattina, né il pomeriggio. Troppo rischioso, troppo presto. Con ogni probabilità anche per una convocazione simbolica. Felipe Anderson si muove al centro del tridente, toccherà a lui guidare l’attacco da falso nueve, sperando in una maggiore freddezza sotto porta rispetto alla trasferta di Rotterdam. Ai suoi lati Pedro e Zaccagni. A centrocampo, invece, bisogna fare i conti con il giudice sportivo. Milinkovic squalificato, sono sicuri del posto Vecino e Cataldi, per la prima volta capitano in un derby. Una responsabilità in più per il ragazzo cresciuto nel vivaio di casa.

VALUTAZIONI. La terza maglia se la giocano Luis Alberto e Basic: stamattina c’era lo spagnolo con gli altri due, nel pomeriggio il croato. Nella decisione entrano valutazioni tecniche e tattiche. In difesa Casale in vantaggio su Patric per affiancare Romagnoli. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra, su questo non ci piove. Il ritiro a Formello stavolta sarà obbligatorio e non facoltativo. Sarri ha optato per la lunga nel centro sportivo, ha cambiato i programmi abitudinali per rialzare classifica e umore.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri. All. Sarri.