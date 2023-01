FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Milan: Lazzari torna anche in campionato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Inizia la quattro giorni anti Milan. Successo e passaggio del turno centrati in Coppa Italia contro un Bologna mai pericoloso. Adesso l'attenzione passa nuovamente sul campionato. Martedì arrivano i rossoneri reduci da quattro partite senza vittorie. Sarri, invece, va a caccia della terza consecutiva e prepara la gara di scacchi con Pioli dal campo di allenamento. Oggi seduta di scarico in palestra per coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto. Lavoro fisico e tattico, invece, per il resto del gruppo. Gli assenti sono sempre gli stessi: il lungodegente Gila e Immobile che ne avrà ancora per un po' dopo l'infortunio rimediato a Reggio Emilia. Lazzari torna a disposizione dopo la squalifica anche in campionato ed è pronto a riprendersi il posto a destra. Anche Casale e Marusic verso il ritorno dal 1' nonostante le ottime prestazioni di Patric e Hysaj. Centrocampo e attacco per il momento non si toccano, ma si procede giorno dopo giorno. Appuntamento a domani, sempre a Formello per l'avvicinamento al big match di martedì.