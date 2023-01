FORMELLO - Lazio, Sarri recupera Gila e sfida il Milan senza Immobile

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Le altre in campo per la partita di campionato, la Lazio a Formello per la seduta dell’antivigilia. Weekend anomalo per Sarri, alle 15 ha ritrovato la rosa dopo lo scarico di venerdì e il sabato di riposo concesso. Avanti a denti stretti, il tecnico biancoceleste, di nuovo senza Immobile, fermo per la lesione muscolare di primo grado rimediata contro il Sassuolo. Ne avrà per circa tre settimane. Toccherà a Felipe Anderson al centro del tridente, la scelta è scontata come i compagni che si muoveranno ai suoi lati: Pedro a destra e Zaccagni a sinistra.

RIENTRO. Ciro ai box, Gila riaggregato dopo una ventina di giorni. Il difensore era fuori da inizio 2023 per una violenta contusione al piede: oggi si è riunito alla squadra e ha affiancato Romagnoli durante le lunghe prove tattiche anti-Milan (dove è stato utilizzato anche Fares come esterno offensivo). Contro i rossoneri si rivedranno nel blocco di partenza Provedel, Casale e Marusic, tenuti a riposo in Coppa Italia per Maximiano, Patric e Hysaj. L’albanese ha dato buone risposte negli ultimi 180 minuti, ma si riaccomoderà in panchina visto il ritorno tra i disponibili di Lazzari, squalificato a Reggio Emilia. A centrocampo verso la conferma il terzetto Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto.