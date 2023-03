FORMELLO - Lazio, Sarri sceglie l'anti-AZ: è ballottaggio in attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Cercare la rimonta in coppa tenendo bene a mente l'appuntamento di domenica. Sarri valuta con attenzione le mosse per il match di ritorno con l'AZ Alkmaar, la certezza è che non ci sarà un turnover totale. Un dubbio per reparto, non di più. Patric è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà affiancato da uno tra Casale e Romagnoli. L'ex Verona è in vantaggio, ma non è da escludere una staffetta a partita in corso. In mezzo al campo è probabile che Marcos Antonio venga preferito a Basic, con Vecino che tornerà a fare la mezzala sinitra (fuori Luis Alberto). In caso contrario l'uruguaiano sarà confermato in regia, con il Sergente e il croato ai suoi lati. Davanti oltre a Zaccagni e Felipe Anderson, a giocarsi la maglia saranno Pedro e Cancellieri.

SCELTE. Come previsto Hysaj non partirà con il resto della squadra. Prima dell'inizio della rifinitura ha lasciato il centro sportivo: si è limitato a un lavoro in palestra e alle terapie. Assenti oltre all'albanese anche Immobile e Radu. Tornando alla formazione, Lazzari giocherà a desta, Marusic sulla corsia opposta (era squalificato a Bologna), rimandando ulteriormente l'esordio di Luca Pellegrini. Milinkovic ancora una volta titolare, Sarri ha assicurato che non necessita di riposo. Saranno aggregati al gruppo anche i giovani Bertini, Ruggeri e Floriani Mussolini.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Provedel, Magro, Pellegrini, Romagnoli, Gila, Ruggeri, Floriani Mussolini, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Bertini, Romero, Pedro. All.: Sarri.