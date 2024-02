FORMELLO - Lazio, Sarri valuta gli acciaccati: quanti dubbi per Firenze

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La rifinitura di domani mattina per tirare le somme, riabbracciare i recuperati e calcolare le energie sprecate contro il Torino. Gila è squalificato, insieme a Romagnoli co sarà Casale, già entrato nel finale di giovedì sera. Patric è alle prese con i problemi alla zona pubica accusati con il Bologna: oggi ha iniziato a parte, poi ha svolto in gruppo le prove tattiche (così come Marusic).



Tra i convocati stavolta dovrebbe tornare Zaccagni, in gruppo anche nel pomeriggio. L’esterno comunque sembra destinato alla panchina, è out da più di un mese per la distorsione all’alluce, al massimo verrà sganciato in corsa. Sarri potrebbe scegliere lo stesso tridente delle ultime partite: Isaksen e Felipe Anderson ai lati di Immobile (parzialmente gestito nell'allenamento odierno), di nuovo favorito su Castellanos.

Pedro è l’altra opzione, non considerando Zac. A centrocampo si valutano le condizioni di Vecino (fastidi inguinali, oggi differenziato) e Rovella (pubalgia). Il Cataldi performante deve stringere i denti e alzare un nuovo argine a Firenze. Guendouzi e Luis Alberto chiuderanno il solito terzetto. L’altra soluzione è Kamada, parte nettamente dietro il Mago. In difesa si è fermato Hysaj, l’allarme per il retto femorale si è spento, tanto da permettergli di svolgere parte della sgambata coi compagni. Le fasce contro i viola, comunque, salvo sorprese verranno consegnate a Lazzari e Marusic.