FORMELLO - Lazio, scatta la ripresa: Sarri senza nazionali e quattro titolari

L'euforia per il derby vinto è ancora in circolo. Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, la Lazio si ritrova nel centro sportivo per la ripresa degli allenamenti. In questa settimana si lavorerà sui movimenti, mentre dalla prossima si comincerà a preparare la trasferta di Monza. In questi giorni il tecnico dovrà fare a meno dei sette calciatori convocati con le rispettive nazionali: si tratta di Romagnoli, Cancellieri, Gila, Hysaj, Marusic, Vecino e Milinkovic. Oltre a loro oggi non si sono visti sul campo Provedel, Casale, Pedro e Immobile. Il portiere non ha risposto neanche alla chiamata dell'Italia a causa degli strascichi post influenza, mentre Casale e Pedro hanno prolungato il riposo a causa di un affaticamento muscolare.

IMMOBILE A PICCOLI PASSI. Ciro sta recuperando gradualmente. Si è allenato sia lunedì che martedì, oggi è rimasto in palestra. Un passo dopo l'altro dopo che la lesione alla coscia sinistra è completamente guarita. In questi giorni lavorerà principalmente sull'articolazione della caviglia per poi tornare in gruppo a fine settimana o a inizio della prossima. Aggregati i Primavera Maliszewski, Coulibaly, Balde e Crespi. Seduta abbastanza blanda, con circuiti tecnici, fase tattica e infine partitella a campo ridotto.