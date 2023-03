FORMELLO - Lazio, servono i gol di Felipe! Sarri recupera Casale, manca un centrocampista

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il primo allenamento in vista della trasferta al Dall’Ara, il penultimo prima della partenza per Bologna. Sarri dovrà rinunciare allo squalificato Marusic (oggi rimasto a riposo) e all’infortunato Immobile, finito ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientrata la preoccupazione per Casale, tornato in gruppo dopo il fastidio al polpaccio accusato nel primo tempo con l’Az. L’ex Verona era stato sostituito all’intervallo per precauzione e ieri non aveva partecipato alla sgambata coi compagni. Soltanto palestra invece per Cataldi, 24 ore fa controllato in Paideia per la botta al ginocchio subita martedì in Conference. Il regista non è al meglio, anche per questo sabato potrebbe rivedersi Vecino in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto come avvenuto nella scorsa giornata a Napoli.

PRODUZIONE. Davanti le scelte sono “obbligate” con il tridente leggero: Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson, confermato falso nueve in assenza di Ciro. Servono i suoi gol per tentare il colpaccio e difendere il piazzamento Champions. In difesa il ballottaggio è tra Patric e Casale per il posto al fianco di Romagnoli (oggi per qualche minuto provato a sinistra). Sulle fasce, salvo sorprese, toccherà a Lazzari e Hysaj. Tra i pali si rivedrà Provedel dopo la chance europea concessa a Maximiano.