FORMELLO - Lazio, sgambata e partenza: Milinkovic e Vecino con Sarri

FORMELLO - Tutti in gruppo. Tutti tutti: anche Milinkovic e Vecino si sono riuniti ai compagni, è finita la loro vacanza di "ferie" post-Mondiale, stamattina erano in campo agli ordini di Sarri e alle 15 partiranno con la squadra per il mini-ritiro in Turchia. Cinque e giorni e due amichevoli a Manavgat, località della costa meridionale, con quartiere generale a Side. La giornata si è aperta con l'ultima sgambata a Formello prima del volo per Antalya. Il serbo e l'uruguaiano hanno effettuato l'intero allenamento da aggregati, prove tattiche comprese. Da capire se domani parteciperanno al test contro il Galatasaray, primo impegno internazionale di questa preparazione-bis (ore 16, la sfida sarà trasmessa su Dazn). Il 16 dicembre, poi, ci sarà la seconda gara con l'Hatayspor.