FORMELLO - Lazio, si lavora per reparti: ancora assente Immobile

Mattinata d'allenamento in casa Lazio: i giocatori si sono ritrovati intorno alle 11 al Training Center di Formello per la prima delle due sedute di lavoro di oggi. Dopo una breve fase di attivazione, la squadra è stata divisa per reparti. I difensori hanno svolto per primi un lavoro tattico, mentre centrocampisti e attaccanti erano sul campo adiacente a quello centrale per sottoporsi invece ad alcuni esercizi basati sulla forza. Si sono contrapposte due linee a quattro: la prima composta da Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Radu; la seconda formata invece da Vavro, Cataldi, Leiva ed Escalante. A metà seduta, i ruoli si sono inveriti. Tattica per la "parte" offensiva della rosa, che si è allenata sul recupero del pallone e conclusioni in porta.

ASSENZE - A Formello si continua a lavorare a ranghi ridotti considerata l'assenza di nove nazionali (Acerbi, Milinkovic, Raul Moro, Marusic, Strakosha, Hysaj, Muriqi, Kamenovic e Akpa Akpro). Non si vede ancora in campo Ciro Immobile. L'attaccante, che non ha potuto rispondere neanche alla convocazione del ct Mancini, sta proseguendo un lavoro differenziato in palestra. Le sue condizioni vanno valutate giorno per giorno in vista dell'impegno di sabato prossimo contro l'Inter. Nuovi segnali confortanti da Mattia Zaccagni che sembra aver archiviato il problema fisico (trauma distrattivo a carico del muscolo Ileopsoas) che l'ha tenuto ai box dal match contro il Cagliari. Nel pomeriggio è in programma una nuova seduta d'allenamento con fischio d'inizio fissato alle 15.30.

