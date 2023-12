FORMELLO - Lazio, si riparte a Santo Stefano: le condizioni di Immobile e Luis Alberto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Vigilia e Natale di riposo, l’appuntamento a Formello è fissato per Santo Stefano alle 15. Stesso orario di mercoledì e giovedì, quando andrà in scena la rifinitura anti-Frosinone, da sfidare venerdì all’Olimpico per l’ultima partita ufficiale del 2023. L’infermeria è tornata a preoccupare dopo la trasferta al Castellani: Immobile e Luis Alberto sono stati sostituiti dopo 25 minuti, il sorriso al triplice fischio non poteva essere a 32 denti.

Gli accertamenti strumentali hanno smorzato i timori soprattutto per le condizioni di Ciro: dovrebbe trattarsi effettivamente di un problema a una vecchia cicatrice, quindi non dovrebbe trattarsi di uno stop lungo. Le valutazioni quotidiane chiariranno i tempi di recupero. Naturalmente salterà la prossima sfida di campionato, poi scatteranno nuove riflessioni.

Luis Alberto, al contrario, dovrebbe aver riportato una lieve lesione muscolare. Rimarrà ai box per almeno un paio di settimane, lo spagnolo già da qualche settimana soffriva di un fastidio alla zona pubica. Il suo stop porterà alla scelta tra i titolari di Kamada, preconvocato dal Giappone per un'amichevole a inizio gennaio. L'ex Eintracht, in attesa della lista definitiva della Nazionale, spera di lasciare intanto il segno con la maglia della Lazio. Contro il Frosinone, a proposito di ritorni, dovrebbe rivedersi Romagnoli, frenato per prudenza prima del match con l'Empoli.