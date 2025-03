FORMELLO - Lazio, stop Zaccagni: Baroni riflette sui cambi in Europa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si è fermato Zaccagni, assente nell'allenamento odierno per un problema al polpaccio. Molto probabilmente rimarrà fuori dall'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, domani mattina è in programma la rifinitura prima della partenza per la Repubblica Ceca. Si tratta dell'ennesimo infortunio della Lazio in stagione: si aggiunge alla contusione al ginocchio di Marusic (oggi solo lavoro atletico), alla distorsione alla caviglia di Dele-Bashiru e agli stop precedenti di Hysaj e Castellanos (tutti e tre differenziato in campo).

Per sostituire il capitano Baroni sta pensando di far traslocare Noslin a sinistra, come provato nel pomeriggio. Nel resto della trequarti sono sicuri di una maglia sia Dia al centro che Isaksen a destra. In questo modo Pedro ripartirebbe dalla panchina, con Tchaouna che si prepara a occupare nuovamente il posto da centravanti. In mediana resta fissa la coppia Guendouzi - Rovella, con Vecino unico cambio a gara in corso per un possibile 4-3-3.

In difesa la buona notizia arriva da Romagnoli, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Si candida per giocare in coppia con Gila giovedì, anche perché nel pomeriggio è stato di nuovo gestito Gigot, uscito stremato da San Siro domenica sera. Il resto della difesa sarà completato da Nuno Tavares a sinistra e Lazzari a destra. Tra i pali è pronto Mandas, portiere di coppa.